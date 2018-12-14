Половина українців вважають, що за допомогою воєнного стану Порошенко хотів відтермінувати вибори - опитування

65,5% опитаних вважають, що запровадження воєнного стану може призвести до утисків свободи слова: закриття ЗМІ, заборони мітингів та акцій протесту.

Понад половина українців вважають, що рішення про введення воєнного стану в 10 областях України було продиктовано бажанням президента Петра Порошенка відтермінувати дату президентських виборів.

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Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного центром «Соціальний моніторинг» та Українським інститут соціальних досліджень.

Так, за даними дослідження, 64,9% опитаних не підтримують запровадження воєнного стану. Відповідаючи на відповідне питання, 40,5% респондентів обрали варіант «не підтримую», і ще 24,5% - обрали варіант «Скорiше, не пiдтримую».

При тому, 56,6% опитаних вважають, що рішення Порошенко про оголошення воєнного стану було викликано його бажанням відтермінувати дату президентських виборів. Лише 22,2% вважають, що президент дбав про безпеку країни.

65,5% респондентів вважають, що запровадження воєнного стану може призвести до утисків свободи слова: закриття ЗМІ, заборони мітингів та акцій протесту.

Водночас, 59,6% опитаних вважають, що запровадження воєнного стану може сприяти пiдвищенню боєздатностi украiнських Збройних Сил. 44,8% респондентів очікують, що воєнний стан буде сприяти боротьбi з агресiєю Росії.

Опитування проводилось з 1 по 10 грудня методом особистого формалізованого інтерв’ю. Опитано 2198 респондентів. Вибіркова сукупність репрезентативна за віком (населення від 18 років і старші), статтю, типом населеного пункту та регіоном.

Нагадаємо, за результатами дослідження Соціологічної групи "Рейтинг", рішення про введення воєнного стану на 30 днів в окремих областях України підтримує лише третина опитаних, не підтримує - майже 60%. Майже дві третини опитаних допускають, що президент Петро Порошенко хотів ввести воєнний стан в Україні на 60 днів з метою перенесення президентських виборів.