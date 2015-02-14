Біля Маріуполя помічено ворожий військовий літак - «Азов»

У районі селища Широкіне під Маріуполем помічено ворожий військовий літак.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook полк спеціального призначення "Азов".

"В районі селища Широкіне помічено ворожий літак, який здійснив кілька заходів вздовж берегової лінії», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожСили АТО за добу знищили майже 100 бойовиків, ще 180 поранені«У зв'язку з цим питання до нашого військового командування: чому, маючи засоби ППО, досі не завдано удару по ворожій авіації? Літаки терористичної організації ДНР мають бути негайно ліквідовані. Якщо ж командування боїться, що це літаки РФ, то хочемо нагадати, що літакам цієї країни нічого робити на території Української держави", - наголошують у полку «Азов».