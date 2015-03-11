Минулої доби в зоні АТО загинув один військовий, четверо - поранені
09:55, 11 березня 2015Війна
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Минулої доби на Донбасі загинув один військовослужбовець, четверо були поранені.
REUTERS
Про це сказав на брифінгу речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов.
«Станом на цю годину за повідомленням зі штабу АТО, можливо о 12.30 ще будуть певні уточнення, внаслідок обстрілів сил АТО бойовиками Україна втратила одного військовослужбовця, а ще четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості», - зазначив він, додавши, що всіх поранених доправлено до медичних закладів.
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Селезньов повідомив, що «загалом в госпіталях та лікувальних закладах станом на даний час перебуває 408 військовослужбовців, з них 15 є тяжкопоранені і перебувають у тяжкому стані».
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