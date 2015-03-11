Минулої доби в зоні АТО загинув один військовий, четверо - поранені

Про це сказав на брифінгу речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов.

«Станом на цю годину за повідомленням зі штабу АТО, можливо о 12.30 ще будуть певні уточнення, внаслідок обстрілів сил АТО бойовиками Україна втратила одного військовослужбовця, а ще четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості», - зазначив він, додавши, що всіх поранених доправлено до медичних закладів.

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Селезньов повідомив, що «загалом в госпіталях та лікувальних закладах станом на даний час перебуває 408 військовослужбовців, з них 15 є тяжкопоранені і перебувають у тяжкому стані».