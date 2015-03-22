Артснаряд влучив у будівлю донецького залізничного вокзалу

"Сьогодні, 22 березня, Донецьк піддавався обстрілу. Протягом дня періодично були чутні вибухи. Системи життєзабезпечення Донецька продовжують працювати в штатному режимі", - повідомляється на сайті Донецької міської ради.

Читайте такожБойовики готують диверсії у Донецьку та Луганську для поновлення бойових дій - ЛубківськийЗгідно з інформацією, в результаті обстрілу міста зафіксовано влучання снаряда в дах посту електричної централізації станції "Донецьк". Постраждалих немає.

Бойовики традиційно звинуватили в обстрілі українську армію, проте в Генштабі спростували цю інформацію, заявивши, що сили АТО артилерію не використовують.

Раніше в ОБСЄ повідомили, що, незважаючи на заяви про відведення важкого озброєння від лінії розмежування, стрільба з нього не припиняється ні в Донецькій, ні в Луганській областях.