У Миколаєві визнали придатним до служби зраненого осколками десантника

Десантник Дмитро Дубовий кілька місяців під обстрілом доставляв в Донецький аеропорт їжу, паливо і боєприпаси, за це його машину називали "таксі життя". Але під час перемир'я машину бійця 79-ї бригади обстріляли, повідомляє ТСН.День.

"Віз в аеропорт їжу, воду і бочки з паливом, без зброї. Говорили, що є домовленість. Домовленість не спрацювала і нас по дорозі розстріляли, як у тирі. У кабіну снаряд залетів з підствольного гранатомета", - розповідає десантник.

Побратими насилу витягли чоловіка з поля бою. Кілька місяців він провів у госпіталях. Життя медики врятували, але вся права частина тіла і досі всіяна осколками, які не можна дістати, тому що засіли занадто глибоко.

"Осколки його дуже турбують, бувають випадки, коли я випадково доторкнусь, і він починає кричати", - каже дружина Дмитра.

Читайте такожПорошенко про порушення прав ветеранів: "тиловий пацюк" не має права зневажати людей, що проливали кровВтім, незважаючи на це, лікарська комісія днями визнала Дмитра придатним до військової служби. Щоправда з приміткою "не у високомобільних десантних військах". Тобто на фронт чоловіка можуть забрати в будь-яку хвилину, просто в інші війська. Таке рішення воїна обурює.

"Якщо скажуть завтра – всі, збираємося на війну, я буду не боєздатний. Так - півсолдата. Я, звичайно, піду, але хлопці, ви тільки виконайте свої прямі обов'язки – повитягуйте осколки", - обурюється боєць.

У військовому госпіталі, де чоловік проходив медкомісію, сумніви в непрофесіоналізмі відкидають. Кажуть - все оформили, як слід. Рішення пацієнт може оскаржити, якщо не згоден.

"До служби в аеромобільних військах він не придатний. Він придатний до військової служби у тилових, у забезпеченні тощо. Стан хворого задовільний. Наше рішення, яке ми прийняли, підтвердила Одеса. Якщо не згодні, можна було написати рапорт і виїхати на перекомісію в Київ", - відповідає командир військового госпіталю Володимир Візняк. У госпіталі пообіцяли провести додаткові обстеження для повторної комісії.

Десантник сподівається, що на цей раз вердикт буде іншим, інакше буде доводити свою правоту в суді.