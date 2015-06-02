Під Миколаєвом відбуваються масштабні військові навчання - задіяна авіація (фотогалерея)
Військові відпрацьовують виконання завдань за призначенням, в основу легенди навчання закладені реальні події в зоні АТО.
Під Миколаєвом на загальновійськовому полігоні "Широкий Лан" тривають масштабні навчання підрозділів повітряно-десантних військ. За даними прес-служби Генштабу ЗСУ, десантники відпрацювали виконання завдань за призначенням: здійснили марш на штатній техніці, десантування, рейдові дії з бойовою стрільбою.
Разом з ними свої завдання відпрацювали штурмова і транспортна авіація, вертольоти, інженерні підрозділи, артилерія.
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Особливістю маневрів було те, що в основу легенди навчання ПДВ закладено реальні події останнього року, зокрема, проведення АТО на сході України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чорному морі проходять дводенні спільні навчання ракетного есмінця США USS Ross і флагмана ВМС України фрегата "Гетьман Сагайдачний".