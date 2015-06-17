Вчорашній потужний вибух у Донецьку утворив воронку глибиною у кілька людських зростів (фотогалерея)

Як свідчать фотографії з місця події, в результаті вибуху утворилася величезна воронка глибиною у кілька людських зростів.

Крім того, судячи з фото, вибух стався на залізничній колії і зруйнував кілька вантажних вагонів.

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Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 16 червня, у другій половині дня жителі північної частини Донецька почули кілька сильних залпів і відчули потужну вибухову хвилю.

Також місцеві жителі повідомляли, що після вибуху по місту літали шматки скловати.

Згодом російські і окупаційні ЗМІ повідомили, що вибух стався на донецькому казенному заводі хімічних виробів.