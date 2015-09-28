Внаслідок обстрілу бойовиками позицій сил АТО в Мар’їнці поранено четверо українських військових
Минула доба у зоні АТО не пройшла повністю спокійно. Якщо вдень вздовж лінії розмежування було відносне затишшя, то вже у темну пору доби, бойовики посилили вогневу активність.
Про це повідомляє прес-центр АТО на сторінці в соцмережі. "Так з 21.17 і майже упродовж години найманці з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілювали наш опорний пункт у селищі Мар’їнка, що неподалік Донецька. В результаті цих дій противника четверо українських бійців отримали поранення", - йдеться в повідомленні.
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Крім того вчора ввечері та вночі незаконні збройні формування на тимчасово окупованій території продовжували відкривати вогонь, намагаючись втягнути сили АТО у бойове протистояння.
"Близько 18 години неподалік Маріуполя бойовики били з гранатомету в напрямку українських підрозділів у Новотроїцькому. Гранати лягали за 50-60 м від наших позицій", - зазначили в прес-центрі.
О 20 годині на Артемівському напрямку зі сторони Горлівки бойовики застосовували стрілецьку зброю в районі Майорська. А майже о 22 та 23 годині великокаліберний кулемет злочинців працював неподалік Луганського.
Загалом, упродовж вчорашньої доби, проросійські бандформування тричі цілеспрямовано обстрілювали позиції сил АТО.
"А вже сьогодні - 28 вересня, з опівночі і до 6 ранку в зоні АТО режим тиші не порушувався", - підсумували в прес-центрі.