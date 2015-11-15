Терористи обстріляли школу у селищі Зайцеве - ОБСЄ

Про це йдеться у денному звіті місії.

Зокрема, спостерігачі повідомляють, що на підконтрольній бойовикам "ДНР" стороні селища Зайцеве (48 км на північний схід від Донецька) вони проаналізували воронки неподалік будівлі місцевої школи.

Місія зазначила, що дослідила на стіні з північної сторони будівлі нещодавні наслідки обстрілу, та встановила на висоті 3,7 м від землі наявність осколків від 73-мм гранати, запущеної з протитанкового гранатомета СПГ-9 «Спис». Також місія виявила ще одину воронку з боку півночі за 19 м від території школи, яка теж з'явилася від пострілу з СПГ-9.

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Місія проаналізувала залишки від обох боєприпасів, та встановила, що постріли "були зроблені з північного та північно-східного напрямку".

"Спеціальна моніторингова місія ознайомилася з трьома іншими воронками в межах від 15 та 40 метрів на схід від будівлі школи та встановила, що вони ймовірно були спричинені застосуванням 120-мм міномету з боку північного напрямку", - йдеться у звіті.

Спостерігачі побачили, що на відстані 100 м на північ від школи розташований блокпост бойовиків "ДНР", і що за 40 м від школи було припарковано бойову машину піхоти.

Місія ОБСЄ повідомила, що будо помічено, як озброєні особи як заходили, так і виходили із школи.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада у прес-центрі АТО зазначили, що терористи обстрілювали із гранатометів і великокаліберних кулеметів позиції сил АТО в Зайцевому та Щасті.