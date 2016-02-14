Російські куратори наказали бойовикам інтенсивно використовувати міномети при обстрілах позицій сил АТО - штаб

Про це повідомила прес-служба штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожВ районі Мар'їнки внаслідок обстрілів поранені 5 українських військових"За оперативними даними, члени незаконних збройних формувань отримали наказ від своїх російських кураторів при відкритті вогню по позиціях Збройних Сил України інтенсивніше використовувати міномети калібру 120 та 82 мм. Виконуючи цей злочинний наказ своїх кремлівських господарів, терористи цієї ночі відкривали мінометний вогонь по опорних пунктах сил АТО в районі Зайцевого, Майорська, Красногорівки, Верхньоторецького, Талаківки та Павлополя", - зазначається у повідомленні.