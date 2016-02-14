У зоні АТО терористи сьогодні 39 разів відкривали вогонь по українським опорним пунктам – штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook у зведені станом на 18.00.

«Виконуючи черговий злочинний наказ своїх кремлівських кураторів, члени незаконних збройних формувань дедалі інтенсивніше використовують при обстрілі наших позицій міномети калібру 120 та 82 мм», - додали у штабі.

Під мінометний вогонь ворога потрапили українські опорні пункти у Красногорівці, Талаківці та Зайцевому. Окрім того, в Красногорівці бойовики застосували великокаліберні кулемети та БМП.

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З гранатометів та стрілецької зброї окупанти відкривали вогонь по укріпленнях Збройних сил України в Новотроїцькому, Мар’їнці, Авдіївці, Новгородському, Опитному, Пісках та на шахті Бутівка.

Опорні пункти сил АТО в Луганському противник обстріляв з великокаліберних кулеметів та протитанкового ракетного комплексу.

На Маріупольському напрямку, неподалік Гнутового відбулося бойове зіткнення. Тут бойовики застосовували міномети та стрілецьку зброю, додали у штабі АТО.