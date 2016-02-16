Бойовики обстріляли військових з мінометів у Красногорівці, Чермалику та біля Кримського

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18.00.

Зазначається, що «упродовж сьогоднішнього дня проросійські бойовики 24 рази обстріляли позиції сил АТО. Окрім гранатометів та стрілецької зброї, противник дедалі частіше застосовує по наших укріпленнях міномети».

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«Чотири рази окупанти відкривали мінометний вогонь по опорних пунктах українських Збройних Сил в районі Красногорівки, - повідомляє прес-центр і наголошує, що «з мінометів калібру 82 мм терористи обстріляли наші позиції неподалік Чермалика, а в районі Кримського ворог застосував 120-міліметровий міномет та гранатомети».

«Зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем кремлівські найманці відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних Сил України в Пісках, Опитному, Мар’їнці, Новгородському та Верхньоторецькому», - підкреслюється в повідомленні прес-центру.