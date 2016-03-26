Порошенко: 180 бійців Нацгвардії віддали свої життя за незалежність України

180 бійців Національної гвардії віддали свої життя за незалежність України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко сьогодні в навчальному центрі Національної гвардії України в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.

«Ми пам'ятаємо і шануємо кожного зі ста вісімдесяти бійців Національної гвардії, які віддали свої життя за нашу соборність, суверенітет і незалежність України», - заявив він.

«Вічна пам'ять всім бойовим побратимам», - додав президент.

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Також Порошенко повідомив, що за час проведення АТО 948 військових Національної гвардії отримали високі державні нагороди.

«Народ і керівництво країни високо цінують внесок воїнів-гвардійців у забезпечення національної безпеки держави. За період проведення антитерористичної операції 948 військовослужбовців Нацгвардії отримали високі державні нагороди», - заявив він.

«У нашій пам'яті і в літописі України назавжди залишаться імена двох військовослужбовців-гвардійців, які моїм указом посмертно удостоєні звання Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького... і лейтенанта Богдана Завади», - додав президент.