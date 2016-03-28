Російське командування планує масштабні провокаційні обстріли сил АТО на Донбасі - розвідка
Російсько-терористичні війська на Донбасі у період з 29 березня по 4 квітня 2016 року планують масштабні провокаційні обстріли передових позицій сил антитерористичної операції, щоб викликати вогонь у відповідь.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своєму сайті.
"Встановлено, що в період з 29 березня по 4 квітня командування 1-го (Донецьк) і 2-го (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ, під виглядом проведення навчань з бойовими стрільбами, планує масштабні провокаційні обстріли передових позицій сил АТО для виклику відповідного вогню", - йдеться в повідомленні.
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Розвідка підкреслює, що задум цієї операції передбачає здійснення збройних провокацій проти ВСУ з метою звинувачення української сторони у порушенні Мінських домовленостей та отримання підстав для початку наступальних бойових дій.
Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби проросійські бойовики 50 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Найскладніша обстановка була в районі Авдіївки, де противник застосував гранатомети і міномети.