Бойовики продовжують інтенсивно обстрілювати українські опорні пункти поблизу Авдіївки.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу антитерористичної операції станом на 18.00.

«Обстріли незаконними збройними формуваннями українських підрозділів в зоні АТО не припиняються. Сьогодні зафіксовано 8 випадків порушення противником перемир’я», - зазначається у повідомленні.

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За даними штабу, найактивніше проросійські бандформування обстрілюють українські позиції на Донецькому напрямку, зокрема, у передмісті окупованого міста Донецьк. Там бандити продовжують інтенсивно обстрілювати укріплення сил АТО в районі Авдіївки, застосовуючи стрілецьку зброю, гранатомети та великокаліберні кулемети різних систем, а також міномети калібру 82 мм.

Також сьогодні по опорних пунктах ЗСУ біля Мар’їнки та Луганського підрозділи російсько-терористичних військ вели вогонь зі стрілецької зброї, здійснювали обстріли й ворожі снайпери.