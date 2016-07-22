Муженко оцінив втрати української сторони за перші дві доби у разі повномасштабної війни з РФ
У разі широкомасштабної російської агресії втрати української сторони складуть 10-12 тисяч осіб за перші дві доби протистояння, але загрози такого рівня на цьому етапі немає.
Про це заявив начальник Генштабу Віктор Муженко, повідомляє на своїй сторінці у Facebook журналіст Роман Бочкала.
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"Була можливість запитати у начальника Генерального штабу Віктора Муженка про те, наскільки ймовірне введення воєнного стану? Питання було поставлене у зв'язку з недавньою заявою РНБО, яке схвилювало багатьох. Відповідь: загрози такого рівня немає, сил і засобів досить. Крапка", - йдеться в його повідомленні.
Крім того, за словами Муженка, у разі широкомасштабної російської агресії "втрати української сторони складуть 10-12 тисяч осіб за перші дві доби протистояння".
Раніше українські військові повідомили, що на Донбас повертається справжня війна – із повномасштабними боями.