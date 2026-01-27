Чат-боти надмірно 'ласкаві': Папа Римський попередив про небезпеку ШІ

Папа застеріг від заміни людських відносин штучним інтелектом і дав кілька порад, як не дати ШІ заполонити себе.

Папа Лев XIV попередив користувачів щодо штучного інтелекту ( ШІ) та ризиків, які представляє ця технологія, і дав кілька загальних порад.

Як пише видання The Hill, після свого обрання в травні 2025 року Папа Лев заявив, що вирішення етичних проблем штучного інтелекту стане одним з головних пріоритетів його понтифікату.

Що порадив Папа Римський

"Не відмовляйтеся від здатності критично мислити і не дозволяйте ШІ замінити людські відносини", - порадив понтифік.

Відео дня

У посланні з нагоди 60-го Всесвітнього дня соціальних комунікацій Папа Римський сказав: "Технологія повинна служити людині, а не замінювати її".

У своєму посланні про сучасні комунікації Папа Лев сказав, що "збереження людських облич і голосів" означає збереження Божого відбитка на кожній людині, який є "незгладимим відображенням Божої любові".

Папа застеріг від заміни людських відносин штучним інтелектом.

"Імітуючи людські голоси і обличчя, мудрість і знання, свідомість і відповідальність, емпатію і дружбу, штучний інтелект може вторгнутися на найглибший рівень комунікації - рівень людських відносин", - сказав він.

Понтифік попередив, що покладатися на ШІ як на "всезнаючого друга, джерело всіх знань... або оракула всіх порад" може підірвати людську здатність до аналітичного і творчого мислення.

Папа також зазначив, що заміна людської взаємодії чат-ботами є небезпечним сценарієм.

"Оскільки чат-боти надмірно "ласкаві", а також завжди присутні і доступні, вони можуть стати прихованими архітекторами наших емоційних станів і, таким чином, вторгнутися і зайняти нашу сферу близькості", - сказав Папа Лев.

"Коли ми замінюємо відносини з іншими людьми системами штучного інтелекту, які каталогізують наші думки... ми позбавляємо себе можливості зустрічатися з іншими", - сказав він.

Шлях до етичного використання ШІ

Незважаючи на труднощі, Папа запропонував деякі рекомендації, щоб людство використовувало ШІ розумно.

Завдання... полягає... в тому, щоб направляти цифрові інновації і усвідомлювати їх подвійну природу", - сказав він.

Папа Лев закликав до прозорості, етичного управління, чіткого маркування контенту, створеного не людиною, і грамотності в області ШІ.

"Все більш актуальним стає впровадження медіа-, інформаційної та ШІ-грамотності в системи освіти на всіх рівнях... щоб люди - особливо молодь - могли набути навичок критичного мислення і зростати у свободі духу", - підкреслив Папа.

Інші новини про ШІ

В експерименті DASH, який проводили ЗС США восени 2025 року, один із шести алгоритмів зміг обійти людей, виконуючи планові завдання. Це означає, що замінити генералів або командних офіцерів штучним інтелектом може бути вже не так складно.

Вас також можуть зацікавити новини: