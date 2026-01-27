Росіяни окупували Оріхово-Василівку і накопичують там піхоту, - DeepState

Загалом фіксують активізацію противника в даному районі.

Російські окупанти просунулися в Оріхово-Василівці в Донецькій області, в населеному пункті фіксується багато ворожої піхоти.

Про це повідомляє український моніторинговий канал DeepState. Зазначається, що за останній час було виявлено багато фіксацій російської піхоти в населеному пункті та його околицях, "що додатково підтверджує інформацію про окупацію села та в цілому активізацію противника в даному районі".

"Наразі перевіряємо інформацію про перебування та окупацію сусіднього населеного пункту Міньківка", - йдеться у повідомленні.

Ситуація навколо Оріхово-Василівки

Як повідомляв раніше УНІАН, напередодні, згідно з картою DeepState, було видно, що РФ просунулася в напрямку Краматорська, а саме в районі Оріхово-Василівки, а також у самому населеному пункті, що розташований на північ від Часового Яру.

Згодом в угрупованні військ "Схід" спростували інформацію про те, що село Оріхово-Василівка перебуває під контролем росіян.

Там зазначили, що "українські війська продовжують перебувати в районі населеного пункту, утримуючи займані позиції".

"Військовослужбовці 30 ОМБр відбивають атаки противника та знищують його живу силу, попри значний тиск зі сторони окупаційних військ. Обстановка залишається складною та динамічною, однак твердження про повну окупацію населеного пункту є передчасними та некоректними", - зазначили тоді в угрупуванні.

