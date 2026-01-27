АЗС переписують цінники: в Україні стрімко дорожчають усі види пального

Основним драйвером зростання залишаються європейські котирування.

Роздрібні ціни на усі види пального в Україні зросли. На стелах з початку року ціни на бензин збільшилися на 1,45 грн/л, на дизель - на 1,09 грн/л, і майже все це зростання ринок побачив лише за останні два тижні, пише enkorr.

За підсумками минулого тижня дедалі більше мереж підняли цінники, зокрема як у преміальному, так і в дискаунт-сегменті. В середньому, ціни на бензин А-95 по країні зросли на 0,64 грн/л, до 59,71 грн/л. На бензин А-95+ середнє зростання склало 0,33 грн/л, до 64,20 грн/л. Дизельне пальне, в середньому, додало у ціні 0,51 грн/л, до 59,39 грн/л.

Найвищі середні ціни на бензин сягнули 62,99 грн/л, а в окремих мережах і регіонах вартість А-95+ наблизилася до 69 грн/л.

Зазначається, що минулого тижня бензин А-95 подорожчав на 2 грн/л у мережах SOCAR і BVS. Також у цих мережах підскочив і преміальний вид бензину А-95+ - на 2 та 3 гривні за літр пального відповідно.

Одразу на 4 грн/л, подорожчав бензин у рівненській мережі "Олас" - до 61 грн/л. Таким чином, оператор із нижчого цінового сегмента різко наблизився до рівня преміальних мереж. Водночас дизель у мережі подорожчав лише на 1 грн/л - до 56,99 грн/л.

На 3–3,51 грн/л зросли ціни на бензин А-95 і на станціях SUNOIL - до 57,50 грн/л. Дизельне пальне подорожчало на 0,91 грн/л, до 56,90–57,90 грн/л. Нерівномірно по країні зростали ціни у "БРСМ-Нафті" - у межах 0,50–3,50 грн/л.

"Протягом тижня не чіпали ціни тільки ОККО, WOG, "Укрнафта", UPG, Grand Petrol, VostokGaz, Mango, які додали по 1 грн/л на початку минулого тижня", - ідеться у матеріалі.

Чому здорожчало пальне

Високий попит на бензин суттєво "підсушив" гуртовий ринок: доступні обсяги обмежені, а ті незначні партії, які є в продажу, відчутно здорожчали. Нестабільною залишається і ситуація з арктичним дизелем - через ажіотажний попит пальне періодично зникає на колонках преміальних операторів і зберігає високу ціну.

Основним драйвером зростання залишаються європейські котирування. Протягом тижня середня ціна бензину в Європі зросла майже на 22 долари за тонну (0,83 грн/л), дизельного пального - на 20,4 дол./т (0,88 грн/л). З початку місяця приріст становив відповідно 49 дол./т (1,88 грн/л) і 63 дол./т (2,72 грн/л).

Раніше ринок утримував ціни завдяки високій маржі, сформованій у грудні. Тоді стабільні роздрібні ціни на тлі зниження цін у гурті дозволили компенсувати підвищення акцизів, які з початку року додали до літра бензину близько 1,70 грн/л, а до дизелю - 2,35 грн/л. Однак двотижневе зростання котирувань і високий валютний курс практично вичерпали цю подушку.

За 26 днів січня середній курс долара на міжбанку зріс на 0,83 грн/дол., євро - на 0,86 грн/євро, що додало близько 0,90 грн/л до вартості пального.

Окрім того, на рентабельність бензину вплинув дефіцит пального на гуртовому ринку через неочікуваний високий попит на нього з боку генераторів, який оператори оцінюють на рівні 20-40%. Ускладнює ситуацію і відсутність додаткових обсягів пального і в зарубіжних постачальників. Якщо великі мережі, забезпечені власним імпортом, то деякі регіональні оператори купують пальне на ринку.

Згідно з моніторингом Консалтингової групи "А-95", середня гуртова вартість бензину марки А-95 з 19 по 26 січня зросла на 3,16 грн/л (55,08 грн/л), дизелю - на 1,20 грн/л (51,96 грн/л). З початку місяця бензин здорожчав на 6,11 грн/л, дизель – на 3,44 грн/л.

Водночас на стелах з початку року ціни на бензин збільшилися лише на 1,45 грн/л, на дизель - на 1,09 грн/л, і майже все це зростання ринок побачив лише за останні два тижні.

На цьому тлі більшість операторів уже почали переглядати цінники, і, з огляду на скорочення пропозиції пального в гурті та зростання його собівартості, учасники ринку очікують подальшого підвищення роздрібних цін, насамперед у регіональних мережах, яким складніше забезпечити себе необхідними обсягами ресурсу.

16 січня директор консалтингової компанії "‎А-95"‎ Сергій Куюн прогнозував, що вартість пального в Україні може зрости на 2 гривні за літр упродовж наступних двох тижнів, проте його запасів має вистачити.

Засновник групи компанії Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін також прогнозував подорожчання пального. Він пояснив, що запаси палива у трейдерів закінчилися ще у середині січня - на два тижні раніше, ніж планувалося, через необхідність заправляти генератори. До того ж заява міністра енергетики Дениса Шмигаля про те, що запасів палива в Україні вистачить на 20 днів, створила ажіотаж.

