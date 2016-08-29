Українські морпіхи записали звернення до бойовиків "Гіві" (відео)

Відповідне відеопослання розміщено на YouTube.

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"Хлопці, на жаль, маріупольська земля надзвичайно неродюча. Тому, все, що ви можете зробити для цієї землі, - це послужити своїми твердими тілами, що гнитимуть, і слугуватимуть як добриво для цієї землі. Якщо ви на це згодні, морська піхота України запрошує вас в гості. Але тільки один раз і назавжди. Слава Україні!"

Раніше поліція оголосила в розшук бойовика так званої ДНР Михайла Толстих "Гіві".