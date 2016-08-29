Українські морпіхи записали звернення до бойовиків "Гіві" (відео)
10:19, 29 серпня 2016Війна
9102 2
Українські морські піхотинці записали відео для посіпак бойовика "Гіві".
Морпіхи записали звернення для бойовиків "Гіві" / Скріншот
Відповідне відеопослання розміщено на YouTube.
Читайте такожВійськова прокуратура повідомила про підозру ватажку терористів "Гіві"
"Хлопці, на жаль, маріупольська земля надзвичайно неродюча. Тому, все, що ви можете зробити для цієї землі, - це послужити своїми твердими тілами, що гнитимуть, і слугуватимуть як добриво для цієї землі. Якщо ви на це згодні, морська піхота України запрошує вас в гості. Але тільки один раз і назавжди. Слава Україні!"
Раніше поліція оголосила в розшук бойовика так званої ДНР Михайла Толстих "Гіві".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter