Західні ЗМІ назвали п'ять видів "зброї", які Росія використовує для тиску на Україну

Сьогодні, коли перспектива відкритої великомасштабної війни зменшилася, фокус уваги перемістився на тактику й систему озброєнь, передає ИноСМИ з посиланням на The National Interest.

Кібернетична зброя

У кіберпросторі Росія досі дуже небезпечна. Як стверджує Томас Рід, перспективи кібервійни примарні, хоча довкола них часто здіймають галас. Тим не менше, Росія показала, що у неї є можливості для здійснення докучливих і часто руйнівних кібератак проти мереж противника. Ці атаки самі по собі не в змозі підірвати суспільний устрій, але вони, безумовно, завдають істотного матеріального збитку.

Більше того, факти проведення кібератак часто можна заперечувати, а тому Росії не завжди доводиться платити дипломатичну ціну за свою агресію.

Протиповітряна оборона

Згідно з наявною інформацією, Росія перекинула на Донбас чимало зенітно-ракетних комплексів різних типів, які збили майже 20 українських літаків і вертольотів.

"Один з цих комплексів також збив малайзійський авіалайнер, що стало найбільш помітним інцидентом у ході цієї війни", - йдеться в статті.

Маленькі "зелені чоловічки"

Коли Росія захоплювала Крим, шлях їй прокладали спецпризначенці. Солдати в зеленій формі без знаків розрізнення сформували авангард сил вторгнення, швидко захопивши ключові об'єкти і відрізавши півострів від решти України.

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"Росія дуже ретельно готує свої війська спеціального призначення, обкатуючи їх у Чечні, в Україні, в Сирії та інших місцях, щоб створювати "факти на місцях", тобто такі військові реалії, які дуже важко усунути політичними і дипломатичними засобами", - розповів Фарлі.

Артилерія

У статті йдеться, що Росія досі надає велике значення артилерійському вогню і його ролі у бою. Наприклад, артилерійські системи великої дальності дозволяють Росії завдавати ударів по українських військах з безпечного відстані зі своєї території.

Безпілотники

Російські безпілотні літальні апарати стали найважливішим засобом ведення бойових дій і "завдяки їм" Росія стежить за подіями на полі бою.

На відміну від американських безпілотників, зазначає автор статті, російські дрони вкрай рідко використовуються для завдання точкових ударів. Зазвичай вони не ведуть тривале спостереження, якому у США приділяється велика увага. Росія частіше використовують безпілотники в тісній взаємодії з військами на полі бою, щоб виявляти і знищувати важливі об'єкти, в тому числі командні пункти, центри матеріально-технічного забезпечення, скупчення військ і бойової техніки.

Раніше УНІАН повідомляв, що на окупованій частині Донбасу у проросійських бойовиків зосереджені тисячі одиниць важкого озброєння, кількість якого в порівнянні з 2014 роком зросла в кілька разів.