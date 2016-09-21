Сайдік про угоду щодо розведення сторін на Донбасі: її підписали Україна та РФ, парафували представники ОРДЛО

Про це заявив спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі із врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік, передає Радіо Свобода.

"Після тримісячних наполегливих переговорів та роботи підгрупи з питань безпеки сьогодні вдалося нарешті узгодити рамочний документ з розведення сил та засобів. Цей документ був щойно підписаний представниками України та РФ у Тристоронній контактній групі, а також парафований представниками ОРДО і ОРЛО", – сказав він.

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Представник України у підгрупі з питань безпеки Євген Марчук в інтерв’ю Радіо Свобода зазначив, що це може стати "початком нової якості вирішення усіх проблем" на Донбасі у разі виконання угоди.

"Угода передбачає відведення по 1 кілометру кожної зі сторін у трьох зонах безпеки. По суті це означатиме створення квадрату безпеки 2 кілометра у глибину і два – у ширину. Це те, чого раніше не було. І в принципі відведення військ ще не було. Це перша спроба", – зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Мінську було підписано "рамкове рішення" Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування.

Документ передбачає деескалацію в районі лінії зіткнення і фактично створює умови, за яких стрілецьку зброю не може використовуватися для обстрілів. Водночас рамкове рішення передбачає повне виконання попередніх домовленостей Тристоронньої контактної групи щодо відведення від лінії зіткнення гармат калібром менш як 100 мм.