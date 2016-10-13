На Донеччині п’яний бойовик на БМП зруйнував газорозподільчий пункт - розвідка

Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України на сторінці у Facebook.

11 жовтня під час здійснення маршу колони військової техніки одного з підрозділів 11 окремого мотострілецького полку ЗС Російської Федерації за маршрутом Ясинувата – полігон «Торез» було пошкоджено газову інфраструктуру Донецької області.

«Одна з БМП підрозділу в районі Яковлівки внаслідок алкогольного сп’яніння механіка-водія відхилилася від маршруту руху та зруйнувала газорозподільчий пункт, що призвело до порушення газопостачання місцевому населенню та виникнення пожежі», – йдеться в повідомленні.

Читайте такожВ ОБСЄ розповіли, як п'яні бойовики тримали під прицілом спостерігачів, шукаючи "шпигунів"«Продовжуються випадки знищення цивільної інфраструктури на тимчасово окупованих територіях Донбасу російськими окупаційними військами», – зазначили в ГУР.

У розвідці повідомили, що командування полку приховали цей інцидент від керівництва.

Як повідомляв УНІАН, у вересні цього року п'яний російський окупант з полку морської піхоти, дислокованого в Новоазовську Донецької області, відкрив стрілянину по власних позиціях.

Зокрема, військовослужбовець 1 мотострілецького батальйону полку, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп’яніння, відкрив неупорядковану стрілянину з автомату та підствольного гранатомету в бік розташування сил АТО, але влучив у власні позиції, внаслідок чого осколкові поранення від гранати ВОГ-25 отримали два російських окупанта.