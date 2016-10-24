Наступник "Мотороли": після ліквідації терориста ватажком "Спарти" став 23-річний бойовик (відео)

У мережі вже з'явилися відеозаписи з "першим заступником" батальйону бойовиків "ДНР" "Спарта", який очолив бандформування.

За словами 23-річного "Вохи", у нього була домовленість з "Моторолою" про те, що той при необхідності замінить на посаді ватажка "Спарти".

Читайте такожВолонтери виявили "російський слід" у ліквідації "Мотороли"

Жога заявив, що "керівництво" призначило його командиром батальйону бойовиків фактично одразу після знищення "Мотороли".

Нагадаємо, одного з ватажків бойовиків "ДНР" Арсена Павлова, відомого як "Моторола", ліквідували ввечері 16 жовтня.

Раніше ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсенія Павлова ("Моторолу") Київ "оголосив війну "ДНР". Незабаром у "ДНР" заявили, що їм відомо, хто замовив вбивство терориста "Мотороли".