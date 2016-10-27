Путін ще не закінчив на Донбасі, він потроху просувається вглиб України - американський експерт

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів експерт Інституту вивчення війни і миру Колумбійського університету в Нью-Йорку, автор статей на українську тематику Лінкольн Мітчелл.

Він також оцінив перспективу великого вторгнення в Україну.

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"На жаль, це може статися. Та я не в тій ситуації, щоб вгадувати, але судячи з того, що ми побачили у виконанні президента Путіна за останні 5-10 років, згодом він стає більш, а не менш агресивним. Ця проблема нікуди не поділася", - вважає Мітчелл.

"Він (Путін - Ред.) думає так: "Я можу піти на Донбас. І це нормально. Я можу піти на Крим. І це нормально". Він потроху просувається далі вглиб України", - вважає американський експерт.