Цьогоріч українська поліція зареєструвала більше 400 кримінальних правопорушень в "ДНР"

За 10 місяців 2016 рік українська поліція зареєструвала 411 кримінальних правопорушень на території так званої «ДНР». Про це на своїй сторінці у Facebook заявив глава Національної поліції України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

Згідно з його повідомленням, люди, які постраждали від злочинців у «ДНР» звертаються до українських правоохоронців.

"Громадяни, постраждалі в "молодій республіці" від рук злочинців, із заявами звертаються в поліцію Донецької області на підконтрольній українській владі території області. Від безвиході і з надією на розкриття злочинів, незважаючи на те, що можливості для проведення слідчих і оперативно-розшукових заходів у нас обмежені, люди продовжують звертатися із заявами в наші підрозділи", - написав він.

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Аброськін повідомив, що найбільша кількість звернень до поліції надійшла з Донецька - 257, Горлівки - 53, Макіївки - 36, Дебальцевого - 25, Єнакієвого - 17 і Ясинуватої - 8.

Глава поліції Донеччини також повідомив, що найпопулярнішими злочинами є крадіжки транспортних засобів – 105 випадків.

Також крадіжки особистого майна (58) і факти шахрайства (21). Нам відомо про 25 фактів скоєних на окупованій території вбивств і 21 випадок викрадення громадян, крім цього надійшли заяви про 17 інцидентів незаконного позбавлення волі", - зазначив він, додавши, що «це тільки офіційні звернення. Повної статистики про криміногенну ситуацію в "ДНР" немає. Як кажуть потерпілі на окупованій території, злочини скоюють бойовики і "поліцаї", а на себе заяви вони не беруть, а то і зовсім загрожують розправою».

Нагадаємо, раніше у Горлівці спостерігався конфлікт між співробітниками «МВС ДНР» і представниками місцевої структури «МДБ ДНР».

Працівниками Державтоінспекції зафіксовано кілька зіткнень, в результаті яких щонайменше двоє «поліцейських» потрапили до медустанов (один у важкому стані).

Формально причиною дій співробітників «МДБ» проти «поліції» була реалізація оперативної інформації про «незаконні» дії представників «МВС» по «конфіскації» особистого майна громадян (нерухомості людей, що виїхали на не окуповану територію, а також особистого автотранспорту громадян).