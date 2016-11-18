В Авдіївській промзоні від осколкового поранення загинув командир взводу 72-ї бригади

Про це йдеться в повідомленні бригади у Facebook.

«Йому було 36 років, кадровий військовий. В Армію прийшов у 1998 році, був в Іраку, влітку 2014-го виходив з Іловайська, з весни 2015-го воював у 72 ОМБр. Мужній воїн, досвідчений командир, надійний товариш, На жаль, війна не розбирає, кого забрати...», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бойові друзі Сергія передали його сім'ї зібрані кошти, щоб хоч якось підтримати близьких у цей тяжкий час. Картка для пожертв дружини Героя, Світлани Сергіївни Ходоровської, приват: 5168 7555 2000 11 79.

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Прощання з Героєм відбудеться в Житомирі, орієнтовно в неділю. З 11.00 вдома, за адресою вул. Червоноармійська, 27, і продовжиться з 13.00 на Алеї Героїв центрального військового кладовища міста (на Смолянці).

Зазначимо, за даними речника Міністерства оборони України з питань АТО Андрія Лисенка, впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загиблих серед українських військових немає, один боєць зазнав поранень.