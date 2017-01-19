Призначення після "українського відрядження": волонтери розповіли про нового командира "найбільш воюючої" армії РФ

Він прийшов на зміну генерал-майору Сергію Кузовлєву, який перебував на посаді головнокомандувача лише п'ять місяців, йдеться у розслідуванні InformNapalm.

"Біографія генерал-майора Євгена Валерійовича Нікіфорова вельми колоритна: два чеченські відрядження (1995 і 2000), згодом - заступник командувача 58-ї армії (Владикавказ), командувач "армії Л/ДНР" з весни 2015 року по липень 2016 року", - розповідають волонтери.

Зазначається, що у нього позивний "Тамбов", він колись належав генерал-майору Кузовлєву.

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"Про нього і його роль у військових діях на тимчасово окупованій території Донбасу ми писали ще в січні 2015. У березні – квітні 2015 року Кузовлєв був відкликаний до Росії. Йому на зміну приїхав інший високопоставлений офіцер, який успадкував той же позивний – "Тамбов". Цим офіцером і став заступник командувача 58-ї загальновійськової армії генерал-майор Євген Нікіфоров", - написали в InformNapalm.

Втім, прізвище, ім'я, по батькові за документами прикриття під час його перебування на тимчасово окупованих територіях Донбасу фіксується як Моргун Євген Валерійович, який є фігурантом списку військових злочинців на сайті "Миротворець" за участь у неоголошеній війні проти України.

До призначення на посаду головкому 58-ї армії Нікіфоров очолював 20-у Гвардійську загальновійськову армію. У серпні 2016 року він змінив на цій посаді того самого генерал-майора Сергія Кузовлєва. Штаб 20-ї гвардійської загальновійськової армії був переведений з Нижегородської області у Воронеж в 2015 році з прицілом на Україну. Кидається у вічі факт призначення його на цю посаду одразу після закінчення "українського відрядження".

Крім того, Україна оголосила в розшук Нікіфорова через неявку на допит.

"Залишається загадкою, чому Кузовлєв настільки раптово був відсторонений від командування 58-ю армією і який "фронт робіт" буде визначений цьому генералу? Можливо, чергове відрядження на Донбас", - наголошують волонтери.

Аналітики припускають, що нове призначення пов'язане з "відповідальним завданням, покладеним на Нікіфорова в контексті чергової ескалації бойових дій, підготовка до якої може реалізовуватися під прикриттям майбутніх широкомасштабних військових навчань "Захід-2017".

Раніше УНІАН повідомляв, що в серпні-вересні поточного року Росія планує провести масштабні навчання за участю близько півмільйона військовослужбовців; ситуація вимагає серйозної уваги, оскільки під час "русской весни" 2014 року зосередження в Криму великої кількості російських військових дозволило анексувати український півострів.