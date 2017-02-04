Бойовики продовжують обстрілювати українські позиції кожні двадцять хвилин - штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Протягом усього дня ворог неодноразово застосовував зброю, заборонену Мінськими домовленостями. Вдень противник стріляв із танків, мінометів 120 та 82 міліметри та артилерії калібром 152 міліметри провокуючи вогонь у відповідь", - йдеться в повідомленні.

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В штабі АТО зазначили, що з інтервалами близько двадцяти хвилин обстріли українських позицій в районі Авдіївки тривають і досі.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 3 лютого ввечері бойовики обстріляли стару частину міста Авдіївки, влучивши у п'ятиповерховий житловий будинок. В одній з квартир знаходилась мати та п'ятеро дітей віком від 5 років і старше.