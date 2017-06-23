Міноборони планує збільшити угруповання військ на півдні Одеської області

Міністерство оборони вивчає можливість збільшення чисельності угруповання військ на півдні Одеської області. Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, про це міністр оборони Степан Полторак заявив сьогодні, 23 червня, під час робочої поїздки до Одеського гарнізону.

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«Ми вивчаємо можливості розширення чисельності угруповання військ на півдні Одеської області», - заявив Полторак.

За його словами, попереднім військово-політичним керівництвом ухвалювалися рішення, в результаті яких військових частин у цьому регіоні практично не залишилося.

«У наших планах - збільшити це угруповання, створити інфраструктуру і необхідну матеріально-технічну базу. Уже сьогодні у нас є військова частина в Болграді, сформовані військові частини в Сараті, буде розгорнута військова комендатура в Арцизі», - сказав міністр.

Він зазначив, що розвиток регіону відбувається там, де є армія. Але, перш за все, армія - запорука безпеки і територіальної цілісності країни.

В рамках робочої поїздки до Одеської гарнізон міністр оборони побував на військовому аеродромі в Болграді, де заслухав доповідь командувача ПДВ Михайла Забродського про стан об'єкта і обговорив можливості його відновлення.

Глава оборонного відомства оглянув земельну ділянку, територію аеродрому, технічний стан злітно-посадкової смуги, будівлі та приміщення забезпечення функціонування аеродрому, а також розташування 88-го окремого десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ПДВ.

Полторак ухвалив рішення відправити експертну групу для вивчення потреб і визначення першочергових завдань, які необхідно виконати.

«Після завершення робочого візиту буде ухвалено відповідні рішення та забезпечено їх виконання. Цей підрозділ розширюється, а тому, перш за все, ми маємо працювати над забезпеченням умов для його функціонування. Йдеться про відновлення інфраструктури та вирішення житлового питання військовослужбовців. Ухвалив рішення про поетапне виділення необхідних коштів», - сказав Полторак.