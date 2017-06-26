Серед бойовиків відзначається повальне вживання алкоголю і наркотиків - розвідка

Серед бойовиків на Донбасі відзначається повальне вживання алкогольних напоїв і наркотиків. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони на сторінці у Facebook.

Читайте такожУ зоні АТО бойовики обстрілюють військових з кулеметів та БМП, одного поранено - штабЗазначається, що російським окупаційним командуванням було відсторонено від виконання обов’язків командира 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк).

Відсторонення відбулося у зв’язку з різким зниженням морально-психологічного стану особового складу полку, значним збільшенням випадків самовільного залишення підрозділів військовослужбовцями та повальним вживанням алкогольних напоїв і наркотиків.

Крім того, в ГУР зауважили, що серед військовослужбовців 1 окремої мотострілецької бригади (Кальміуське) 1 АК поширюються невдоволення, пов’язані з умовами проходження служби. Крім того, збільшується кількість бажаючих звільнитись.

"Комплектування підрозділів бригади так званими "військовими комісаріатами" здійснюється за рахунок осіб, які непридатні до проходження служби за станом здоров’я, або раніше були засудженні за скоєння злочинів", - наголосили в розвідці.

Також зафіксовано факти, коли командування бригади з метою підтримання рівня укомплектованості особовим складом затягує процес звільнення до кількох місяців.