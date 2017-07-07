"Моторола і Гіві зачекалися": в мережі повідомляють про смерть ватажка "донських козаків" Козіцина

Так званий "отаман Всевеликого Війська Донського" Микола Козіцин, який воював на стороні терористів "ЛНР", помер в Росії від раку мозку.

Інформація про це з'явилася сьогодні в соцмережах, але офіційного підтвердження про смерть бойовика поки немає.

Так, волонтер і громадська активістка Гайде Різаєва написала у себе в Facebook: "Тільки що мені повідомили, що в Москві важкою смертю помер "Генерал Всевеликого війська Донського", козачий отаман Козіцин... В його лапи потрапили багато наших військовослужбовців, і я, зокрема...".

Також про кончину "отамана" пише блогер v-n-zb: "Приємна звістка з Московії прийшла - отаман Козіцин, відомий жорстокими тортурами українців, який в інтерв'ю російським ЗМІ визнав, що саме російські терористи збили малайзійський Боїнг, відкинув ковзани.

Безумовно, ця мерзота багато знала. І, можливо, його б зачистили господарі, як зачищають регулярно подібних персонажів. Але, на жаль, все більш банально - Козіцина доконав рак мозку".

Відомий політолог Кирило Сазонов також опублікував повідомлення про смерть Козіцина: "Великий герой ЛНР, кат і вбивця отаман Козіцин здох. Земля хай буде тварі скловатою. В пеклі Моторола і Гіві зачекались, а вільні місця в котлі ще є. Як добре, що я не повинен "долати мову ворожнечі" заради грантів і можу щиро радіти смерті негідника..." - написав Сазонов в Facebook.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року заступник генпрокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що 27 грудня за допомогою міжнародної кур'єрської служби було доставлено на територію Росії і вручено Козіцину особисто повідомлення про підозру.