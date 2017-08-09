У Міноборони не назвали озброєння, унаслідок вибуху якого під час бою 2 військових загинули й 5 поранені

Військова прокуратура розслідує інцидент в Мар’їнці, внаслідок якого є загиблі, поранені та травмовані українські військові. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

Він уточнив, що через розрив одиниці озброєння 2 українських військових загинули, 5 отримали поранення і ще один військовий отримав травмування.

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"Цим інцидентом займається військова прокуратура. Слідчі дії тривають. Думаю, що буде також призначено технічну експертизу озброєння, яке розірвалося. Тому чекаємо на результати цього розслідування", - сказав Лисенко, відповідаючи на запитання представників ЗМІ, чи відомо вже, що саме вибухнуло.

Як повідомляв УНІАН, вчора ввечері прес-центр штабу АТО повідомив у Facebook, що біля Мар’їнки Донецької області через вихід з ладу та розрив одного з озброєнь двоє українських військових загинули, п’ятеро – дістали поранення.

За інформацією Лисенка, загалом за минулу добу в зоні проведення АТО загинули троє бійців ЗСУ, дев'ять поранені: ще один український захисник загинув унаслідок ворожої провокації бойовиків із застосуванням гранатометів і стрілецької зброї поблизу Водяного.