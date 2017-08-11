У Генштабі пояснили, чому в Україні потрібно відновити військові суди

Офіцер управління правового забезпечення Генерального штабу Збройних сил України полковник юстиції Юрій Бобров заявив про необхідність відновлення військових судів в Україні та пропонує передати їм справи про амністію бойовиків на Донбасі. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Києві.

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«Вже тривалий час ми ведемо дискусії про необхідність відновлення військових судів. Як усім відомо, їхня діяльність було припинена відповідно до указу президента України у вересні 2010 року, у 2012 році була ліквідована військова прокуратура, у 2014 році у зв’язку з агресією Росії діяльність військової прокуратури була відновлена, однак далі законодавець не пішов (не відновив військові суди – УНІАН), і в певній мірі ми маємо з цього приводу прогалини», - сказав Бобров.

«Скарги військовослужбовців на упереджене розслідування кримінальних проваджень та упереджений їх розгляд судами, які знаходяться на території зони АТО та наближеної до них, мають під собою доводи. Особливо ми часто звертаємо увагу на те, що військова прокуратура в деяких окремих випадках невірно кваліфікує злочини за відповідними статтями Кримінального кодексу України», - зауважив Бобров.

Він нагадав, що нещодавно за ініціативою науковців та за підтримки народних депутатів провели конференцію з питань необхідності відновлення військових судів, і така ідея підтримується науковцями та політиками.

За словами Боброва, для відновлення діяльності спеціалізованих військових судів потрібно внести зміни до закону про судоустрій і статус суддів.

«Законопроект передбачає відновлення військових судів у гарнізонах. Це приблизно 12-14 на території України, діяльність військового апеляційного суду, швидше за все, це Київ, і військової палати у складі касаційного кримінального суду. Така модель пропонується», - уточнив він.

«У чому полягає необхідність розгляду справи саме військовими судами? На наше переконання, справи стосовно військовослужбовців, справи (злочини), вчинені в зоні воєнного конфлікту, потрібно розглядати в першу чергу компетентним судом, з дотриманням принципу верховенства права, неупереджено та об’єктивно. Скажіть, чи може суд загальної юрисдикції, який у певній мірі знаходиться під інформаційним впливом противника, об’єктивно розглянути справи щодо військовослужбовця? На наше переконання – ні», - наголосив Бобров.

Представник Генштабу також повідомив, що в перспективі хочуть покласти на військові суди вирішення питань про амністію учасників незаконних збройних формувань.

«Ми позитивно дивимося в майбутнє, і конфлікт в Україні рано чи пізно завершиться, і ми пропонуємо віднести також до функцій військових судів питання щодо амністії учасників незаконних військових формувань, оскільки незалежний суд, який має відповідні фахові знання, крім юридичних, ще у військовій галузі, зможе об’єктивно, неупереджено розглянути справи даної категорії», - сказав Бобров.