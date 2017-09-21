У штабі АТО розповіли, чому водогін в районі Авдіївки не можна відремонтувати

Пошкоджені ділянки Південно-Донбаського водогону в районі Авдіївки не можна відремонтувати через небажання контрольованих Росією бойовиків відновлювати інфраструктуру Донбасу. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у соціальній мережі Facebook.

Читайте такожВ ОБСЄ заявили, що бої на Донбасі загрожують залишити понад мільйон осіб без води"Через постійні обстріли з боку бойовиків ОРДО, Південно-Донбаський водогін функціонує в надзвичайно складних умовах – працює лише одна з двох гілок водогону. Через великі пошкодження, водогін здатен забезпечувати тільки мінімальні потреби цивільного населення регіону", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим сказано, що підприємство «Компанія «Вода Донбасу» постійно направляє заявки на забезпечення безпечного виконання ремонтно-відновлювальних робіт на магістральних водогонах до Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

У штабі повідомляють, що ремонту потребують пошкоджені ділянки, які розташовані в так званій «сірій зоні». Зокрема, ділянка магістрального водогону, яка розташована між Донецькою фільтрувальною станцією та містом Авдіївка, а також ділянка в районі промислової зони міста Авдіївка та Ясинуватського «посту ДАІ».

"По кожному зверненню українською стороною СЦКК в найкоротші строки були отримані гарантії безпеки від Збройних Сил України та надіслані відповідні звернення російській стороні СЦКК щодо сприяння в отриманні письмових гарантій безпеки від представників ОРДО. Але всі ці заявки керівництво ОРДО ігнорує", - йдеться у повідомленні.

"Українська сторона СЦКК підкреслює, що таким діями керівництво ОРДО в черговий раз підтверджує своє ігнорування інтересів цивільного населення по обидва боки лінії зіткнення та незацікавленість у відновленні цивільної інфраструктури Донбасу", - заявили у штабі.