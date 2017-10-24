Росія позбавила країни ОБСЄ можливості контролювати переміщення та накопичення важкого озброєння - Генштаб ЗСУ

Росія позбавила країни ОБСЄ можливості контролювати переміщення та накопичення важкого озброєння. Як повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони, про це сьогодні заявив начальник Управління верифікації Генерального штабу Збройних сил України полковник Андрій Гудзь.

«Російська Федерація фактично позбавила країни ОБСЄ можливості контролювати важкі озброєння на власній території та проводить їх переміщення та накопичення з порушенням норм міжнародного права. Договір про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) знаходиться в стадії ерозії з 2007 року, коли Росія припинила виконання зобов’язань за цим Договором. Таким чином, Російська Федерація позбавила держави Європи можливості контролювати певні категорії озброєнь, а саме — бойові танки і літаки, ударні вертольоти, артилерійські системи калібру більш як 100 мм, реактивні системи залпового вогню, бойові броньовані машини тощо», — сказав він.

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Гудзь нагадав, що до 2007 року державами Європи на території РФ проводилося 36 інспекцій на підставі обмінної інформації, яку Росія надавала державам-учасницям ДЗЗСЄ. На сьогодні такої інформації держави-учасниці ОБСЄ не отримують.

«Російська Федерація, порушуючи принципи міжнародного права, безконтрольно переміщує та накопичує важке озброєння. Намагання держав Європи, а також Канади і США, повернути РФ до виконання зобов’язань за цим Договором поки не мають успіху», — додав полковник.

Він зауважив, що на сьогодні залишаються два міжнародно-правих інструмента, які надають можливість контролювати озброєння на території Росії, — Віденський документ 2011 року та Договір про відкрите небо, але обидва документи мають функціональні обмеження.

«В цьому році Україні вдалося провести інспекцію на території Росії за Віденським документом спільно з Канадою. За результатами виявлено грубе порушення. Росія, без дотримання передбачених процедур, розпочала формування 150 мотострілецької дивізії загальною чисельністю близько 10 тисяч осіб у складі 8 бойових полків», — сказав Гудзь.

Він наголосив, що українські представники повідомили про порушення держави ОБСЄ у Відні під час наради з оцінки виконання військово-політичних зобов’язань.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявив, що ситуація на Донбасі може з легкістю перерости у раптове загострення.