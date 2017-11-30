Бойовики в Донецьку провели облаву на своїх соратників – ІС
10:57, 30 листопада 2017Війна
614
Було затримано декілька бойовиків, в основному - з різних «тилових» структурних підрозділів.
REUTERS
У «ДНР» проводять заходи з боротьбі з пияцтвом і порушеннями громадського порядку та дисципліни.
Читайте такожФСБ у Луганську затримує прибічників Плотницького – Міноборони
Як повідомляє «Інформаційний спротив», в Київському районі окупованого Донецька так званий «комендантська полк» провів облаву на «військовослужбовців, які порушують правила громадського порядку, розпивають спиртні напої тощо».
Затримано кілька бойовиків, в основному - з різних «тилових» структурних підрозділів. За результатами облави командування «1-го АК ДНР» готує розгромний наказ "по військам", з метою підвищити рівень "військової дисципліни".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter