Бойовики в Донецьку провели облаву на своїх соратників – ІС

У «ДНР» проводять заходи з боротьбі з пияцтвом і порушеннями громадського порядку та дисципліни.

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Як повідомляє «Інформаційний спротив», в Київському районі окупованого Донецька так званий «комендантська полк» провів облаву на «військовослужбовців, які порушують правила громадського порядку, розпивають спиртні напої тощо».

Затримано кілька бойовиків, в основному - з різних «тилових» структурних підрозділів. За результатами облави командування «1-го АК ДНР» готує розгромний наказ "по військам", з метою підвищити рівень "військової дисципліни".