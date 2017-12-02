Вони і так були наші: у Генштабі заявили, що Травневе і Гладосове "ніхто не звільняв"

Села Травневе і Гладосове під Горлівкою Донецької області "ніхто не звільняв", тому що вони і так розташовувались на контрольованій урядом території. Про це в ефірі Громадського заявив офіцер Генштабу Збройних сил України Владислав Волошин.

"Ці населені пункти були під нашим контролем, там, скажімо, не ходили щодня озброєні люди і не було траншей накопаних багато", - сказав він.

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Волошин зазначив, що, згідно Мінських домовленостей, українські військові на підконтрольній собі території можуть проводити будь-які дії щодо зміни тактичного положення та передислокації підрозділів. Ось це і відбулося у Травневому і Гладосовому.

"Ми просто зайшли, передислокували туди підрозділи і почали там зводити укріплення", — сказав він, заперечивши заяви бойовиків "ДНР", що українські військові наблизилися до їхніх позицій.

Також Волошин заявив, що немає ніякої "сірої зони". "Відстань від одних траншей до інших — це і є так звана сіра зона, вона ніде не обумовлена", — зазначив Волошин.

Раніше повідомлялося, що наприкінці листопада завдяки блискавичній спецоперації під контроль України повернули Травневе і Гладосове. Ці населені пункти були у так званій сірій зоні, де панує безвладдя, з якої найманці обстрілюють українські позиції. Російська пропаганда відреагувала миттєво і випустила фейковий лист до місії ОБСЄ, авторство якого нібито належить місцевим жителям. В листі йдеться про нібито репресії, які чинять українські військові.