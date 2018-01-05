Рятувальникам з Дніпропетровщині в АТО привезли різдвяну вечерю (відео)

Дніпропетровські рятувальники допомагають мешканцям Авдіївки відновлювати постраждале від обстрілів житло.

Рятувальникам з Дніпропетровщини, які виконують завдання в зоні АТО, привезли різдвяну вечерю. Про це у "Фейсбуці" пише керівник ГУ ДСНС області Андрій Кульбач. Працівники ДСНС допомагають мешканцям Авдіївки відновлювати зруйноване житло й розміновують територію.

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