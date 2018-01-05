Рятувальникам з Дніпропетровщині в АТО привезли різдвяну вечерю (відео)

15:42, 05 січня 2018
Війна
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Дніпропетровські рятувальники допомагають мешканцям Авдіївки відновлювати постраждале від обстрілів житло.

Рятувальникам з Дніпропетровщини привезли вечерю в зону АТО / скріншот

Рятувальникам з Дніпропетровщини, які виконують завдання в зоні АТО, привезли різдвяну вечерю.

Про це у "Фейсбуці" пише керівник ГУ ДСНС області Андрій Кульбач.

Працівники ДСНС допомагають мешканцям Авдіївки відновлювати зруйноване житло й розміновують територію.

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Теги: #рятувальники Дніпропетровщини#різдвяна вечеря в зоні АТО#вечеря в АТО