Рятувальникам з Дніпропетровщині в АТО привезли різдвяну вечерю (відео)
15:42, 05 січня 2018Війна
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Дніпропетровські рятувальники допомагають мешканцям Авдіївки відновлювати постраждале від обстрілів житло.
Рятувальникам з Дніпропетровщини привезли різдвяну вечерю в зону АТО / скріншот
Рятувальникам з Дніпропетровщини, які виконують завдання в зоні АТО, привезли різдвяну вечерю.
Про це у "Фейсбуці" пише керівник ГУ ДСНС області Андрій Кульбач.
Працівники ДСНС допомагають мешканцям Авдіївки відновлювати зруйноване житло й розміновують територію.
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