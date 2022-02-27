У жодному регіоні не спостерігається переважання песимістичних настроїв.

70% опитаних впевнені, що Україна зможе відбити напад російських окупантів.

Такі дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

З них 47% - абсолютно впевнені, а 23% - скоріше впевнені. В той же час 16% - не впевненні в цьому.

Найвищий рівень впевненості у Збройних силах - на Заході та у Центрі (75-78%). Відносно нижчий – на Півдні та Сході (64-66%).

Також , за даними опитування, рівень віри у власні Збройні сили за останній тиждень суттєво зріс. Зокрема, за даними опитування за 16-17 лютого, впевнені були у перемозі ЗСУ - 64%, з них 28% - абсолютно впевнені і 36% - скоріше впевнені. При цьому невпевнені були аж 32%. У жодному регіоні не спостерігається переважання песимістичних настроїв.

Довідка. Опитування проведено 26-27 лютого 2022 року. Опитано 2000 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

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