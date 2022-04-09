Російські амбіції щодо створення сухопутного коридору між Кримом і Донбасом, як і раніше, наштовхуються на опір України.

У британській розвідці вважають, що Росія збільшить підтримку авіації в боях за схід і південь України.

Про це йдеться в ранковому звіт розвідки в Twitter Міноборони Британії.

Росія продовжує завдавати ударів по українських мирних мешканцях, наприклад, щодо загиблих в результаті вчорашнього ракетного удару по залізничній станції Краматорська на сході України, повідомляє МО Британії.

Російські операції, як і раніше, зосереджені на Донбасі, Маріуполі та Миколаєві, за підтримки російських військово-морських сил тривають пуски крилатих ракет по території України.

Очікується, що активність російської авіації на півдні та сході України збільшиться на підтримку цієї діяльності.

Однак російські амбіції щодо створення сухопутного коридору між Кримом і Донбасом наштовхуються на опір України.

Війна в Україні: оновлені дані

Ворог продовжує зосереджувати війська біля східних регіонів України з метою їхнього захоплення.

При цьому загроза нанесення ракетних ударів по інших областях досі висока. Продовжуються атаки з неба по Одеській області.

Протягом 8 квітня українські захисники відбили 7 ворожих атак противника.

За даними розвідки, російські окупанти можуть спробувати вторгнутися до Харкова через Маріуполь.

Вас також можуть зацікавити новини: