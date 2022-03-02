Українські сили наразі закріплюють позиції на околиці Горлівки, поділилися у Зеленського.

Радник керівника Офісу президента Володимира Зеленського Олексій Арестович наголошує, що Збройні сили України вперше перейшли в наступ на Донбасі й, зокрема, просунулися на околиці окупованої Горлівки у Донецькій області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Арестович сказав під час онлайн-брифінгу, який транслювався у соціальній мережі Facebook.

"Зона ООС, там приємна новина. Більша частина наших підрозділів утримує свої позиції, а одна з наших бригад навіть просунулася на околиці Горлівки. Зараз там закріплюються і можливо будуть розвивати наступ, що не може не бути приємною новиною, тому що вперше на 7-й день війни наші підрозділи перейшли в наступ на окремому напрямку. І я думаю, що це не останній наступ, і не останній контрнаступ, і буде час, - скоро прийде, коли ми будемо звільнювати нашу землю, а не лише захищати", - наголосив Арестович.

Раніше українські військові повідомили, що бійці 95-ї ОДШБр дійсно зайшли в Горлівку і завдали помітні збитки ворогу. За даними військових, бригада не змогла закріпитися в місті через потужну атаку окупантів.

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