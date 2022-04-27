На Херсонщині ворог намагався просунутися перед у бік Миколаївської області, проте зазнав втрат й відступив, поділилися в оперативному командуванні "Південь".

В Миколаївській області Збройні сили України знову взяли під повний контроль три населених пункти.

Під повним контролем ЗСУ знову знаходяться селище Широке і два села - Новопетрівка та Любине, поділився у своєму Telegram-каналі радник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Водночас він не уточнив, як саме населені пункти були взяті під контроль української армії.

"ЗСУ повернули повний контроль над трьома селами на захід від Снігурівки: Широке, Любине та Новопетрівка", - йдеться в повідомленні.

За відомостями оперативного командування "Південь", розміщеними в Facebook, у Херсонській області супротивник намагався просунутися вперед у бік Миколаївської області в районі сіл Нова Зоря й Таврійське, але зазнав втрат та відступив.

Нагадаємо, вранці 24 лютого війська Росії вдерлися в Україну. Спочатку ворог бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, зокрема, в Миколаєві та Херсоні. Пізніше Херсон опинився під контролем противника.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що супротивники не збираються захоплювати Миколаїв.

Українські воїни давали противнику гідну відсіч. За відомостями Генштабу ЗСУ, у нашій державі вже знищено близько 22,1 тис. окупантів.

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