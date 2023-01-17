Відсутність атак іранськими дронами з боку РФ пояснюють, зокрема, погодними умовами.

Керівниця прес-центру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк пояснила, чому російські окупанти не запускають по Україні іранські дрони-камікадзе з моменту останньої атаки безпілотниками 2 січня 2023 року. Вона заявила, що причиною цьому, зокрема є те, що Росія має підготувати місця базування та військових для нової атаки дронами Shahed.

"Певним чином, можливо, і погода впливає на те, що не використовуються БПЛА Shahed, тому що штормова погода і дуже сильний поривчастий вітер, як правило, шкодить використанню цього виду зброї", – зазначила Гуменюк в ефірі "Еспресо".

За словами Гуменюк, цей фактор впливає на польотність іранських дронів.

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"Останнім часом ми бачимо, що вони їх не застосовували – цілком ймовірно через те, що мають підготувати і місця їх базування, і персонал, який буде ними користуватися. В будь-якому разі, загроза залишається – цілком ймовірно, що така пауза виправдана тим, що вони готуються до наступного удару", – додала речниця ОК "Південь".

Війна в Україні: застосування Росією іранських дронів

6 січня 2023 року міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що у Російської Федерації значно знизилися запаси ракет з 24 лютого 2022 року, коли армія РФ вторглася на територію України. Що стосується іранських дронів-камікадзе, то їх у Кремля залишилося всього 12%.

В американському Інститут вивчення війни заявили, що російські окупанти можуть використати проти України всі безпілотники, які Іран пообіцяв їм передати, до травня цього року. Через це, імовірно, російська влада буде намагатися домогтися нових угод з Іраном щодо співпраці у військовій сфері.

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