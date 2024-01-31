За оцінками начальника Головного управління розвідки МО України Кирила Буданова, на окупованих українських територіях перебуває більше півмільйона російських військовослужбовців, але він не бачить великого потенціалу для пересування на лінії фронту в короткостроковій перспективі.
В інтерв'ю CNN він припустив, що атаки на російську інфраструктуру можуть посилитися. Відмовившись визнати причетність України до атак дронів в Росії, він заявив, що такі операції "цілком можливі".
"Гіпотетично існує план, за яким все це відбувається. І я вважаю, що в цей план включені всі основні об'єкти критичної інфраструктури та об'єкти військової інфраструктури Російської Федерації", - сказав він.
Тепер російські громадяни, за його словами, нарешті "бачать реальну картину війни".
"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі фабрик та заводів і так далі. Це все вигідно" - додав Буданов.
Атаки на російську інфраструктуру - деталі
У ніч на 31 січня на території нафтопереробного заводу "Невський мазут" в Санкт-Петербурзі впав дрон. За цією операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони.
Зазначається, що росіяни намагалися збити український БПЛА з комплексу С-400 – найпотужнішої системи ППО, яка є в арсеналі ворога. Однак дрон все одно впав на території Невського НПЗ.