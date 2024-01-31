Відмовившись визнати причетність України до атак дронів в Росії, він заявив, що такі операції "цілком можливі".

За оцінками начальника Головного управління розвідки МО України Кирила Буданова, на окупованих українських територіях перебуває більше півмільйона російських військовослужбовців, але він не бачить великого потенціалу для пересування на лінії фронту в короткостроковій перспективі.

В інтерв'ю CNN він припустив, що атаки на російську інфраструктуру можуть посилитися. Відмовившись визнати причетність України до атак дронів в Росії, він заявив, що такі операції "цілком можливі".

"Гіпотетично існує план, за яким все це відбувається. І я вважаю, що в цей план включені всі основні об'єкти критичної інфраструктури та об'єкти військової інфраструктури Російської Федерації", - сказав він.

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Тепер російські громадяни, за його словами, нарешті "бачать реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі фабрик та заводів і так далі. Це все вигідно" - додав Буданов.

Атаки на російську інфраструктуру - деталі

У ніч на 31 січня на території нафтопереробного заводу "Невський мазут" в Санкт-Петербурзі впав дрон. За цією операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що росіяни намагалися збити український БПЛА з комплексу С-400 – найпотужнішої системи ППО, яка є в арсеналі ворога. Однак дрон все одно впав на території Невського НПЗ.

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