Нібито HIMARS вдарив по базі через активне використання військовослужбовцями, які прибули, мобільних телефонів.

Окупанти заявляють, що ЗСУ змогли вдарити по базі мобілізованих у макіївському училищі, оскільки російські військові використовували мобільні телефони.

"Правоохоронці" в так званій "ДНР" повідомили пропагандистському агентству ТАСС, що російські мобілізовані могли загинути через "високу стільникову активність".

"Попередньо, причиною попадання HIMARS послужило активне використання військовослужбовцями, які прибули, мобільних телефонів. Противник за допомогою розвідувального комплексу ECHELON виявив активність стільникового зв'язку і місце розташування абонентів", – стверджує джерело в "ДНР".

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Ліквідація бази окупантів у Макіївці

У новорічну ніч було завдано удару по профтехучилищу в Макіївці (Донецька область). За даними Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, внаслідок "необережного поводження з нагрівальними приладами" були знищені близько 400 російських окупантів, ще близько 300 - поранені.

Повідомлялося, що на знищеній базі перебували мобілізовані, спецназівці, артилеристи і зв'язківці.

Російська сторона офіційно не підтверджує ліквідацію своїх військовослужбовців, хоча російські "воєнкори" активно поширюють інформацію про удар по базі в Макіївці. Міноборони РФ в щоденній заявило про нібито "перехоплення реактивних снарядів системи залпового вогню HIMARS" в Макіївці, не згадуючи про свої втрати там.

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