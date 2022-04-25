Очільник області зауважує, що в селищі нічого було захоплювати, окрім "випаленої землі".

Російські загарбники зайняли селище Новотошківське Луганської області, яке до цього вони повністю знищили за допомогою авіаударів.

Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Facebook.

"Захоплювати там було нічого. Російські війська взяли випалену землю Новотошківського. Після тривалого знищення авіаударами рашисти зайняли Новотошківське, яке входить до складу Гірської ВЦА", - зазначив Гайдай.

За інші населені пункти громади, повідомив він, тривають бої, але тактика у ворога така ж - усе "зрівнюють із землею".

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович доповів про ситуацію на сході України на цей час. За словами Арестовича, головні зусилля ворог продовжує зосереджувати на намаганні війти від міста Ізюм на Харківщини до міст Слов'янськ та Краматорськ на Донеччині, намагається штурмувати Луганщину.

Британська розвідка констатує, що попри те, що Росія домоглася деяких територіальних успіхів на Донбасі, український опір був сильним у всіх напрямках і завдав російським силам значної шкоди.

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