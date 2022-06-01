За добу у районі відповідальності знищено більше 20 окупантів.

Бійці оперативно-тактичного угруповання "Схід" ліквідували ворожий склад з боєприпасами та БТР.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".

Як зазначається, за добу у районі відповідальності знищено понад 20 російських окупантів.

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 31 травня, вогнем артилерії знищено склад з боєприпасами російських фашистських військ. Втрати ворога складають: особового складу – 22, БТР – 1", - зазначено у повідомленні.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська продовжують наступати на сході України, маючи намір вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей.

Ворог вже пробрався в Сєвєродонецьк, в даний час за контроль міста йдуть бої. Ризику оточення ЗСУ немає, оскільки в українських сил є можливість покинути населений пункт у напрямку Лисичанська, повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За даними Генштабу, ЗС Росії збираються наступати на Харківському напрямку. Раніше велика колона військової техніки в тому районі була заблокована контрнаступальними заходами українських захисників.

Водночас ЗСУ продовжують успішно витісняти окупантів з населених пунктів на Херсонському напрямку.

Українські військові знищили вже 30,5 тисячі окупантів і тисячі одиниць ворожої військової техніки.

У США вважають, що наступні тижні боїв в Україні будуть вирішальними.

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