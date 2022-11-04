Диктатор говорив про українських біженців зі сміхом.

Російський президент Володимир Путін порівняв українців, які втекли від війни до Росії, з тими, хто виїхав до європейських країн.

Диктатор запропонував "відчути різницю" між ними. Він і його оточення сміялися, говорячи про людей, яким довелося покинути свої будинки через розв'язану Росією війну.

"Відчуйте різницю між тими людьми, які приїхали з України до нас, і з тими, хто в Європі. Там ходять по ресторанах і вимагають собі знижок, а у нас люди просяться на роботу. Так і є", - сказав Путін.

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Українці в інших країнах

Нагадаємо, що окупанти примусово депортують українців з тимчасово окупованих територій. Крім того, росіяни викрадають українських дітей, а також віддають їх в російські прийомні сім'ї.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія продовжить ще на рік правила прийому та надання захисту українським біженцям.

За даними соціологів, 85% українців, які змушені були покинути свої домівки через війну, мають намір повернутися додому.

У Чехії заявили, що біженці з України з тимчасовим захистом в ЄС, які повернулися додому, можуть приїхати в країни Євросоюзу на зиму.

Раніше в Грузії продовжили програми допомоги українським біженцям на шість місяців.

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