Зокрема, повністю зруйноване приймальне відділення лікарні.

У Харківській області російські окупанти зруйнували центральну лікарню міста Ізюм.

Про це заступник Ізюмського міського голови з гуманітарних питань Володимир Мацокін повідомив у Facebook.

"Я думав, що ворота аду зачинились, а виявилось, що це був тільки перший поверх. Це приймальне відділення нашої ЦМЛ. Ймовірно, чергова секретна база НАТО. Хворі вибирались з-під завалів як могли", - заявив він і опублікував фото та відео руйнувань лікарні.

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