фото УНІАН (Андрій Марієнко)
У Харківській області російські окупанти зруйнували центральну лікарню міста Ізюм.
Про це заступник Ізюмського міського голови з гуманітарних питань Володимир Мацокін повідомив у Facebook.
"Я думав, що ворота аду зачинились, а виявилось, що це був тільки перший поверх. Це приймальне відділення нашої ЦМЛ. Ймовірно, чергова секретна база НАТО. Хворі вибирались з-під завалів як могли", - заявив він і опублікував фото та відео руйнувань лікарні.
Окупанти знищили центральну лікарню міста Ізюм